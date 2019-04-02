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Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе

Сегодня, 05:17

Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты

Фото: Минобороны РФ
Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f9/c9f/5ca1f9c9f37c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f9/c9f/5ca1f9c9f37c8.jpg Донбасс Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты

Российско-оккупационное командование готовит свои войска на Донбассе к провокациям с целью скомпрометировать украинскую армию и спровоцировать на эскалацию боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" продолжают находиться в повышенной готовности к применению для осуществления провокаций на востоке Украины.

"В районы передовых позиций противником выведены специально подготовленные подразделения, находящиеся в готовности одновременно на нескольких направлениях обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования активизации боевых действий", – сообщает разведка.

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Также стало известно, что на передовые позиции направлено значительное количество съемочных групп, которые готовы, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные искривленные и неправдивые репортажи для дискредитации ВСУ в средствах массовой информации.

На днях мы уже сообщали, что боевики что-то затевают под выборы. Они обустраивают позиции, готовят артиллерию, своих бойцов возвращают даже из отпусков.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.

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Тег Донбасс, разведка, боевики, провокации

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