Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе

Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты

Фото: Минобороны РФ

Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f9/c9f/5ca1f9c9f37c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f9/c9f/5ca1f9c9f37c8.jpg 2019-04-02T05:17:00+03:00 Донбасс Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты

Российско-оккупационное командование готовит свои войска на Донбассе к провокациям с целью скомпрометировать украинскую армию и спровоцировать на эскалацию боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" продолжают находиться в повышенной готовности к применению для осуществления провокаций на востоке Украины.

"В районы передовых позиций противником выведены специально подготовленные подразделения, находящиеся в готовности одновременно на нескольких направлениях обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования активизации боевых действий", – сообщает разведка.

Также стало известно, что на передовые позиции направлено значительное количество съемочных групп, которые готовы, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные искривленные и неправдивые репортажи для дискредитации ВСУ в средствах массовой информации.

На днях мы уже сообщали, что боевики что-то затевают под выборы. Они обустраивают позиции, готовят артиллерию, своих бойцов возвращают даже из отпусков.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.