Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе
Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты
Российско-оккупационное командование готовит свои войска на Донбассе к провокациям с целью скомпрометировать украинскую армию и спровоцировать на эскалацию боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" продолжают находиться в повышенной готовности к применению для осуществления провокаций на востоке Украины.
"В районы передовых позиций противником выведены специально подготовленные подразделения, находящиеся в готовности одновременно на нескольких направлениях обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования активизации боевых действий", – сообщает разведка.
Также стало известно, что на передовые позиции направлено значительное количество съемочных групп, которые готовы, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные искривленные и неправдивые репортажи для дискредитации ВСУ в средствах массовой информации.
На днях мы уже сообщали, что боевики что-то затевают под выборы. Они обустраивают позиции, готовят артиллерию, своих бойцов возвращают даже из отпусков.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.
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