Боевики готовят провокации в мирных регионах Украины на Рождество – Аброськин

Сегодня, 06:56

Замглавы Нацполиции уточнил, что eчастникам провокаций боевики-организаторы обещают щедрое вознаграждение в случае общественного резонанса 

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики временно неподконтрольных правительству Украины территорий создают диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция владеет достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не будут иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Замглавы Нацполиции уточнил, что под руководством "шальных кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе Украины, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Участникам провокаций боевики-организаторы обещают щедрое вознаграждение в случае общественного резонанса от их деятельности.

"Обращаюсь к гражданам Украины – будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию", написал Аброськин.

Ранее разведка раскрыла смертельную уловку боевиков на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.
Рождество, осквернение, провокации, ДНР, Аброськин

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Источник:

"Сегодня"

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