Боевики готовятся к "большой войне" и приведены в боеготовность: разведка сообщила, что происходит в "Л/ДНР"

В ГУР раскрыли реальные планы противника, и стало понятно, для чего РФ посеяла панику на оккупированных территориях

Российское командование привело в высшую степень боеготовности органы управления и подразделения материально-технического обеспечения "1 и 2 АК ВС РФ" для отработки задач в условиях ведения широкомасштабных боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, специальными комиссиями противника проверяются объекты тыла, на которых в большом количестве трудоустроены гражданские местные жители (базы хранения запасов продовольственного, вещевого и другого имущества, медицинские учреждения и т.д.). При этом, с привлечением гражданских работников, отрабатываются вопросы перемещения и эвакуации логистических объектов в случае угрозы их захвата.

Однако украинская разведка раскрыла замысел врага.

"Показательный характер указанных мероприятий показывает, что настоящей их целью является попытка оккупационных администраций РФ навязать местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий. Таким образом российский оккупационный режим пытается оправдать чрезмерное усиление ограничений гражданских прав местного населения", – сообщают военные.

Отметим, недавно разведка сообщала, что после смерти главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, боевики перебрасывают артиллерию и снайперов на передовую. Также российское командование активно навязывает боевикам информацию, что якобы ВСУ готовят "наступление". Кроме того, для недопущения дезертирства, с боевиками начали проводить воспитательные работы офицеры Главного военно-политического управления МО РФ.

Кроме того, сегодня украинская сторона в СЦКК сообщила, что наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе беспрецедентное количество техники РФ. Беспилотник миссии зафиксировал значительное количество тяжелого российского вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения. Всего было обнаружено 472 единицы техники.