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Боевики используют карантин для прикрытия подготовки диверсантов и снайперов

19 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Враг не дремлет даже во время карантина на Донбассе

На оккупированных территориях Донбасса во время карантина боевики активно ведут боевую подготовку. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, российское оккупационное командование использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупанты проводили активную подготовку вне полигонов.

В то же время противник интенсивно пополнял запасы боекомплекта в передовых подразделениях, в т. ч. боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики воспользовались карантином и подтянули артиллерию. Боевики ограничили транспортное передвижение, что мешает работе ОБСЕ. Отсутствие наблюдателей враг использовал по полной.

Кроме того, в "ЛДНР" оккупанты нашли еще один "позитив" в эпидемии COVID-19 и воспользовались моментом. Оккупационные администрации призывают вступать прибывших из России мужчин в ряды боевиков.

Смотрите видео, как недавно бойцы ВСУ уничтожили КамАЗ и "Урал" боевиков:

Видео: facebook.com/10brygada

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Донбасс карантин разведка боевики диверсанты снайпера

Источник: Сегодня

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