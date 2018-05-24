Боевики из артиллерии обстреляли Торецк: повреждены лечебные учреждения

Боевики так называемой "ДНР" в ночь на 24 мая обстреляли город Торецк, в результате были повреждены здания двух лечебных учреждений, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области, артиллерийский обстрел начался в четыре часа утра, были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.

"Под обстрел попала улица Гайдара. Люди, 13 пациентов и три работника, которые на момент обстрела находились в лечебном учреждении, не пострадали", — заверили копы.













Между тем, в домах повреждена крыша, окна и перебита газовая труба. Полиция квалифицировала обстрел по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ОБСЕ заявили о крупнейшем обострении ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня.

Стоит также напомнить, что 21 мая во время обстрела прифронтового Зайцево была тяжело ранена местная жительница – 60-летняя женщина получила минно-взрывную травму на собственном дворе.