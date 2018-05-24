Боевики из артиллерии обстреляли Торецк: повреждены лечебные учреждения

Сегодня, 10:15

Артиллерийский обстрел начался в четыре часа утра

Фото: отдел коммуникации Нацполиции Донецкой области
Фото: отдел коммуникации Нацполиции Донецкой области

Боевики так называемой "ДНР" в ночь на 24 мая обстреляли город Торецк, в результате были повреждены здания двух лечебных учреждений, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Донецкой области, артиллерийский обстрел начался в четыре часа утра, были повреждены здания противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров.

"Под обстрел попала улица Гайдара. Люди, 13 пациентов и три работника, которые на момент обстрела находились в лечебном учреждении, не пострадали", — заверили копы.

Между тем, в домах повреждена крыша, окна и перебита газовая труба. Полиция квалифицировала обстрел по статье "террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ОБСЕ заявили о крупнейшем обострении ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня.

Стоит также напомнить, что 21 мая во время обстрела прифронтового Зайцево была тяжело ранена местная жительница – 60-летняя женщина получила минно-взрывную травму на собственном дворе.
Донбасс, боевики, обстрел, торецк, ООС
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики из артиллерии обстреляли Торецк: повреждены лечебные учреждения". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

ВСУ дали боевикам адекватный ответ и заставили снизить число обстрелов

Сегодня, 07:08

Ситуация на Донбассе по-прежнему остается сложной.

Донбасс

Украинским военным нужно быть начеку. Фото: Facebook ОК Север

Боевики зарываются в землю под Горловкой, гонят на передовую БМП и минометы

Сегодня, 04:12

Оборонительные порядки усилены "Утёсами", "Кордами" и АГС-17/21
Загрузка...

Донбасс

facebook.com/myroslavhai

На Донбассе от осколочного ранения погиб украинский военный

Вчера, 23:02

Похоронят героя в родном селе Лука-Мелешковская Винницкой области

Донбасс

Фото: из открытых источников

Прокуратура Донецкой области расследует затопление боевиками "ДНР" шахты "Юнком" по статье "экоцид"

Вчера, 22:43

Прокуратура открыла дело по статье "Экоцид" из-за намерения "ДНР" затопить шахту "Юнком" в Донецкой области
Загрузка...