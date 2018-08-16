Боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге и горько об этом пожалели

За прошлые сутки, 15 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе шесть раз – из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибра 120 мм Светлодарск и Гнутово, а калибра 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Гнутово.

Также зафиксирована очередная провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

В течение текущих суток боевики трижды открывали огонь по нашим позициям в районах Светлодарска, Павлополя и Водяного. Следует отметить, что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил этой эпохи нет.

По данным разведки, два оккупанта уничтожены, три – получили ранения.

Сообщалось, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения.

Под Мариуполем противник обстреливал из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Гнутово, Водяного и Широкино. А из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Чермалыка, Лебединского и Водяного.

Сообщалось, за прошлые сутки, 14 августа, боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из запрещенного вооружения.

Под Мариуполем противник обстреливал из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Гнутово, Водяного и Широкино. А из минометов огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Чермалыка, Лебединского и Водяного.

Напомним, одним из главных отличий АТО от ООС стало то, что украинским военным разрешено открывать ответный огонь безо долгих согласований.