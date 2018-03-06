Боевики из гранатометов обстреляли окрестности Луганского

Вчера, 23:59

В штабе отмечают, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины

фото с сайта znaj.ua
фото с сайта znaj.ua

Незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты сил АТО возле пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области во вторник, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников. На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", – говорится в сводке, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook во вторник.

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В штабе отмечают, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, военнослужащие продолжают следить за изменением обстановки в стане боевиков "и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации".

Напомним, ранее в украинском Генштабе заявили, что АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса. При этом новый закон предполагает переход управлением военной операции штабу Объединенных сил, который сможет задействовать не только военных, но и спецслужбы – но решение о прекращение Антитеррористической операции принимают в СБУ.

Как сообщалось, на днях в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
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"Сегодня"

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