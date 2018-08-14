Боевики из минометов и гранатометов обстреляли жилые кварталы Южного

Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы н.п.Южное (Донецкая обл.), сообщили в Украинской стороне Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Пренебрегая нормами международного права о запрете нанесения ударов по гражданским объектам, которые определены в Гаагской конвенции 1907 года и Женевской конвенции 1945 года, вооруженные формирования РФ с 20.45 до 22.00 12 августа 2018 совершили обстрел населенного пункта Южное, применив минометы калибром 120-мм и станковые противотанковые гранатометы СПГ-9", – говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации отмечается, что в результате обстрела были разрушены жилые и хозяйственные постройки.

"И только своевременные действия военнослужащих Вооруженных сил Украины предотвратили потери среди мирного населения, которое удалось вывести из-под обстрела", – говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК.

О факте обстрела были немедленно уведомлены Военная прокуратура и представители СММ ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе баубицы и "Грады" боевиков и сотни ящиков с боеприпасами.

Ранее мы писали, что ОБСЕ зафиксировала около 170 взрывов на Донбассе.

Как сообщалось, с начала дня на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, пять раз применив тяжелое вооружение. В ходе боевых действий был ранен боец. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Сутками ранее, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил ответку и понес потери – один оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.