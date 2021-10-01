Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, попали в дома мирных жителей

Мины оккупантов попали в два жилых дома, а также упали на прилегающие к ним территории

На Донбассе боевики вновь стреляли по домам гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики в очередной раз обстреляли гражданских жителей в Донбассе. С минометов били по домам мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Обстрел вели с позиций вооруженных формирований Российской Федерации, расположенных в районе Ясиноватой. Стреляли по Авдеевке, используя запрещенные Минском минометы калибра 120 мм

Наблюдатели украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) обследовали место обстрела. В результате вражеского огня боевиков повреждены частные дома и прилегающая к ним территория. Адреса: ул. Колосова д. 143, д. 151.

"Потерь среди гражданского населения нет" , – добавили в штабе ООС.

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