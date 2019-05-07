Боевики из минометов обстреляли Троицкое

Снаряд разорвался возле сельской школы именно в тот момент, когда учились дети

Фото: Facebook Юрий Клименко.

Боевики 6 мая обстреляли из минометов 120 калибра с.Троицкое Попаснянского района (Луганская обл.), сообщил отдел коммуникации полиции области.

6 мая с 10:19 до 10:50 со стороны с.Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района.

Как отмечается, снаряд разорвался возле сельской школы именно в тот момент, когда учились дети. По информации правоохранителей, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники провели осмотр места происшествия, обследовали территорию вокруг школы на предмет выявления возможных неразорвавшихся снарядов.

Следственный отдел Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

В то же время заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко соообщил на своей странице в Facebook, что мины не долетели почти 100 метров к зданию школы.

"Учебный процесс был прерван, дети срочно эвакуированы", – отметил он.

Напомним, 4 мая боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранен украинский военнослужащий

Напомним, на днях Анатолий Штефан называл потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения. Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

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