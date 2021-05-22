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Боевики из запрещенного оружия ударили по пригороду Донецка: чудом избежали жертв

22 мая, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру поселка Пески из 120-мм минометов

Боевики обстреляли жилой сектор в Песках

Боевики обстреляли жилой сектор в Песках / Фото: Facebook

Сегодня утром, 22 мая, российско-оккупационные войска на Донбассе, где украинские военные несут потери, в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески под Донецком. В 6:55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, и именно этим спас себе жизнь – следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.

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Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию очередного преступления оккупантов против мирного населения на украинской земле. Были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская, 7, в Песках.

Действия оккупантов являются грубым нарушением международного гуманитарного права и Минских договоренностей, поэтому обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

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Боевики из запрещенного оружия ударили по пригороду Донецка: чудом избежали жертв
Боевики обстреляли жилой сектор в Песках
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В штабе ООС подчеркивают, что ВСУ находятся на позициях и неуклонно соблюдают договоренности о режиме прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, сегодня в зоне ООС в результате вражеского снайперского огня получил ранение украинский военнослужащий. Его состояние – тяжелое.

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Ранее мы писали, что за прошлые сутки было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один – боевое травмирование.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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