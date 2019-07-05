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Боевики накрыли минами и работал снайпер: у ВСУ новые потери

5 июля, 15:08

Противник применял запрещенное вооружение и нанес урон украинской армии

Фото: Минобороны Украины

Пока президент Владимир Зеленский соболезнует из-за смерти бойцов на Донбассе, у украинской армии на передовой – снова потери в результате обстрелов боевиками. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, с начала текущих суток враг уже совершил 10 атак позиций ВСУ. На Луганском направлении зафиксировано пять обстрелов: в 05:00 утра противник начал минометный обстрел защитников Крымского. Со стороны пгт Славяносербск оккупанты выпустили семь мин калибра 82 мм.

Со стороны пгт Донецкий противник вел обстрел из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов по нашим защитникам в районе Новотошковского.

С 06:30 до 07:10 утра оккупанты дважды от поселка Доломитное вели обстрелы позиций ВСУ вблизи Новолуганского. Всего здесь противник выпустил около 20 мин калибра 82 мм и вел огонь из вооружения БМП. Также досталось украинским военным вблизи Золотого-4, куда боевики выпустили 19 мин, преимущественно 120-го калибра.

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На Донецком направлении враг начал стрельбу с двух часов ночи, когда по позициям ВСУ у Водяного со стороны оккупированной Ужовки работал вражеский снайпер.

Применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг нарушал режим тишины вблизи н.п. Богдановка и Николаевка, из гранатометов стрелял в районе Новотроицкого. С 11:40 в течение 20 минут оккупанты выпустили девять мин калибра 120 мм по нашим защитникам Широкино.

На обстрелы врага украинские военные отвечали дежурными средствами, не применяя запрещенное вооружение. Однако, в результате боев, был ранен один боец ВСУ и его эвакуировали в госпиталь.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июля на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия. В результате боевых действий ВСУ понесли потери: один боец погиб, трое ранены, еще трое травмированы.

Также новости "Сегодня" сообщали, вчера в больнице умер боец 24-й "королевской" бригады ВСУ, который подорвался на фугасе, прикрывая своих товарищей. Эдуарду Лободе было всего 25 лет. Сам он родом из Сумской области.

Напомним, на днях боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего погибли двое медиков. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, Светлодарская дуга, потери ВСУ

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Сегодня

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