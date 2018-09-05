Боевики "ЛНР" остались без медикаментов и лечения: главари банды сбежали в Россию с "общаком"

На оккупированной территории Луганской области местные боевики и воюющие на их стороне российские наемники все чаще ведут себя как уголовные преступники – воруют деньги у "побратимов" и сбегают в РФ. Один из таких случаев произошел в городе Антрацит Луганской области, где дислоцируется т.наз. "16-й батальон территориальной обороны "Леший".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

"В "16-м батальоне территориальной обороны 2-го АК ЛНР" командование боевиков вывезло на территорию РФ "кассу взаимопомощи" (т.н. "общак" подразделения). По этой причине, раненые и больные боевики указанного НЗФ оказались без медикаментов и возможности полноценного лечения. В настоящее время, отдельные боевики 16 БТрО (по инициативе боевика с позывным "Чай") пытаются выяснить ситуацию относительно нахождения "общака" батальона", – рассказал военный эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на разведку, что доверенный заместителя начальника штаба 1-й ОМБр (Кальмиусское) 1-го АК украл премии у своих соратников и сбежал в РФ. Потом для компенсации украденных средств командование собирало деньги с бойцов.

Впрочем, у ВСУ тоже бывают паршивые овцы. Сообщалось, что под Мариуполем украинский морпех перебежал к боевикам. Причиной такого поступка могли стать долги военного на несколько десятков тысяч гривен.