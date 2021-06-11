Боевики "ЛНР" подали документы для "экстрадиции" Протасевича

Оккупанты Луганской области добиваются выдачи белорусского журналиста – если Лукашенко его отдаст, Роману Протасевичу будет грозить смерть

Боевики, частично оккупировавшие Луганскую область, собираются добиваться от Беларуси "экстрадиции" арестованного журналиста Романа Протасевича, в случае чего ему может грозить казнь.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель так называемой "ЛНР" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает "вполне возможным", что Протасевича будут судить в Луганске.

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Для этого необходимо пройти "процедурно-следственную часть" и подготовить необходимые документы.

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С этой целью луганские террористы создали "следственную группу", которая этим занимается и направила необходимые документы правоохранительным органам и следственным органам Беларуси.

Напомним, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила о каком-то "расследовании" в отношении Романа Протасевича, которого подозревают в том, что он принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе полка "Азов".

В "Азове" подтвердили, что Протасевич присутствовал на фронте, но только в качестве фотокорреспондента. Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже пригласил "следователей" с оккупированных территорий, чтобы они допросили журналиста.

О чем еще говорят 11 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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