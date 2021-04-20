Боевики минируют жилые кварталы российскими снарядами (видео)

В последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с помощью беспилотников

На Донбассе российские наемники все чаще дистанционно минируют жилые кварталы, используя российские снаряды.

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Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил, передают новости "Сегодня".

Военные рассказали, что в последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности и активно используют для этого беспилотники.

Мины на жилой сектор сбрасывали и накануне, к счастью, на этот раз обошлось без жертв.

В тренде На Донбассе погиб украинский военный – ранения были несовместимы с жизнью

Видео: Сегодня

Сегодня состоялось экстренное заседание представителей Украины, России и ОБСЕ в рамках Трехсторонней контактной группы, которое украинская сторона в ТКГ оценила как прорыв, однако каких-то конкретных договоренностей так и не достигли.

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Напомним, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия и боевики всячески пытаются спровоцировать украинских военных на Донбассе, используя для этого снайперов, но украинским военным запретили отвечать на провокации.

Мы также сообщали, в тылу на оккупированной территории пророссийский боевик выстрелил в 15-летнюю девочку и попытался скрыться на подконтрольном Украине Донбассе.

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