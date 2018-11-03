Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ООС: ранены двое бойцов ВСУ

Сегодня, 19:23

Оккупационные войска РФ применяли запрещенное "Минском" вооружение

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

С начала суток, 3 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, в том числе один раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, враг вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции ООС еще и из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", – отмечено в сообщении ООС.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

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Напомним, что за прошедшие сутки были зафиксированы 22 обстрела позиций украинских солдат со стороны подконтрольных России боевиков.

Кроме того, сообщалось, что 1 ноября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.

Также мы писали, что днем ранее боевики 21 раз обстреляли позиции украинской армии, применив запрещенное "Минском" вооружение, но попали под ответный обстрел ВСУ и понесли потери.
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"Сегодня"

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