Боевики на Донбассе активизировались. Пять признаков подготовки к боевым действиям

Пока действует режим прекращения огня, и оккупанты на Донбассе осуществляют единичные неприцельные выстрелы по нашим позициям, на оккупированных территориях не прекращается усиление боевых позиций и пополнение арсеналов. Об этом рассказали "Сегодня" источники в зоне боевых действий.

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Какие пять признаков говорят о том, что в так называемых "Л/ДНР" готовятся к войне, а не к миру:

Россия продолжает поставки боеприпасов

В течение сентября-октября с территории РФ через пункты пропуска "Красная могила" и "Должанский" прибывают вагоны с боеприпасами, цистерны с топливом – бензином и дизелем. В Луганскую область вместе с "гуманитарным конвоем" Россия доставила тысячу комплектов военной формы российского производства. А на оккупированную Донетчину постоянно заезжают "УАЗики" с маркировкой "Скорая помощь".

Боевики обустраивают блокпосты

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В районе населенных пунктов Приморское, Шевченко и Енакиево (Донецкая область) боевики обустраивают блокпосты. Как удалось узнать из перехваченных разговоров, боевикам разрешено открывать огонь в случае неповиновения местного населения. Кроме того, в Енакиево на территории автобазы разместили рембазу военной техники.

В "Л/ДНР" стягивают технику

На восточной стороне Донецка, возле Тернового, обнаружено запрещенное Минском тяжелое вооружение – гаубица Д-30 (120 мм) и три "Града". В том же районе стоят три замаскированных танка.

В Луганской области тем временем, в районе Кировска, разместили две моторизованные батарейно-тактические группы (около 350-400 человек), которые имеют 10 танков, 15 БМП, 2 батареи артсистем Д-30, 20 БТР и плавучий бронетранспортер.

Окраины Донецка минируют

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В конце сентября боевики "ДНР" обустраивали новые минные поля в районе Донецка и вдоль реки Северский Донец. Выходить в районы минирования без распоряжения боевикам запретили под угрозой большого штрафа.

"Армию" пополняют за счет осужденных

Главари "ЛНР" и "ДНР" предлагают осужденным на условный срок или небольшой тюремный срок альтернативу в виде "службы по контракту". Также на оккупированных территориях распускают слухи о том, что боевикам поднимут зарплаты, таким образом хотят привлечь новобранцев. Кроме того, набирают рекрутов с оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях на территориях других государств. Тех, кто имеет паспорт "Л/ДНР" привлекает батальон "Призрак".

Напомним, в Луганской области осудили боевика т.н. ЛНР, которого в августе 2020 года задержали при попытке пересечения линии разграничения. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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