Боевики на Донбассе за день четыре раза нарушили режим прекращения огня

В течение текущих суток, 15 сентября, с 07.00 до 18.00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.

В течение дня позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка и Чермалык.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение по осуществлению огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось,





На протяжении за минувшие сутки, 14 сентября, боевик устроили 25 обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – из вооружений, запрещенных минскими договоренностями. В рядах ВСУ обошлось без потерь, а вот ответные действия сил ООС, по данным разведки, привели к уничтожению двух и ранению троих оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили".

Между тем, военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.