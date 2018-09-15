Боевики на Донбассе за день четыре раза нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 19:06

Военнослужащие ООС не пострадали


В течение текущих суток, 15 сентября, с 07.00 до 18.00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.

В течение дня позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка и Чермалык.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение по осуществлению огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Как сообщалось, 

На протяжении за минувшие сутки, 14 сентября, боевик устроили 25 обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – из вооружений, запрещенных минскими договоренностями. В рядах ВСУ обошлось без потерь, а вот ответные действия сил ООС, по данным разведки, привели к уничтожению двух и ранению троих оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили"

Между тем, военный эксперт Александр Билецкий в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе. Он считает, что Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.
Донбасс, ВСУ, боевики, режим прекращения огня, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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