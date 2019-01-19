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Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

Сегодня, 18:43

В результате боевых действий ни один украинский боец не пострадал

Фото: Сегодня
Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/353/411/5c43534113cf3.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/353/411/5c43534113cf3.jpg Донбасс В результате боевых действий ни один украинский боец не пострадал

На Донбассе в течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска четыре раза обстрелял позиции украинских военных, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших войск враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи хутора Вольный.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник из гранатометов обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески. Также из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи поселка Широкино.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", – отмечено в сообщении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Объединенные силы продолжают устойчиво выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Ранее мы писали, что в субботу,19 января, с полуночи и до полудня боевики не нарушали режим прекращения огня на линии столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил.

В пятницу, 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

А 17 января, враг 13 раз открывал огонь, боевики применили противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

 

Донбасс, боевики, военнослужащие, ООС

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