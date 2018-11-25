Боевики на Донбассе девять раз нарушили "тишину": ранены двое украинских бойцов

Вчера, 19:47

Противник пять раз применил запрещенное "Минском" вооружение

Боевики на Донбассе девять раз нарушили "тишину": ранены двое украинских бойцов

В течение текущих суток, 25 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом, пять раз враг совершил обстрел с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское.

Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного – такое же оружие, но калибром 82 мм.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения по осуществлению огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В результате боевых действий, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", – заявили в ООС, подчеркнув, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

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Напомним, что за минувшие сутки российские наемники семь раз открыли огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного оружия.

Напомним, сутками ранее, 23 ноябрябоевики ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились. Два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.

А 22 ноября,боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза.
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Источник:

"Сегодня"

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