Боевики на Донбассе девять раз нарушили "тишину": ранены двое украинских бойцов

Противник пять раз применил запрещенное "Минском" вооружение

В течение текущих суток, 25 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом, пять раз враг совершил обстрел с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское.

Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного – такое же оружие, но калибром 82 мм.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения по осуществлению огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В результате боевых действий, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", – заявили в ООС, подчеркнув, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, что за минувшие сутки российские наемники семь раз открыли огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного оружия.

Напомним, сутками ранее, 23 ноября, боевики ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились. Два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.

А 22 ноября,боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза.