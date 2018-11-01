Боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной": появились любопытные детали

Оккупационные "администрации" на Донбассе решили готовить молодое поколение к противостоянию с Украиной с юных лет. На оккупированных территориях действует сеть специальных "подготовительных центров". Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, противник приучает детей с раннего возраста ненавидеть Украину и проводит с молодежью соответственную "работу".

"В т.н. "ДНР" по согласованию с так называемым "министерством образования" в составе "бригад" оккупационных формирований "1 АК ДНР", а также отдельных полков и батальонов, начали функционировать так называемые "роты по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи". Фактически, оккупанты решили прямо с детского и юношеского возраста тотально готовить население оккупированных территорий к "войне с Украиной", выстраивая широкую сеть "подготовительных центров", "рот" и прочих структур. Это в дополнение к тому, что в учебных заведениях в "Л/ДНР" давно введены т.н. "уроки мужества" и прочие "военно-патриотические" акции", – написал Тымчук.

Как уже сообщал Дмитрий Тымчук, в оккупационных войсках сейчас особо выделяется одно проблема – долги по зарплате перед личным составом. И вот местные "власти" придумали, как решить эту проблему – боевикам хотят отдавать чужие квартиры. В то же время на Донбасс для местных жителей завозят низкосортные товары с целью "лишь бы сбыть и заработать".

В свою очередь, как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, местные боевики на Донбассе жалуются, что россиянам больше платят. На одинаковых должностях существует серьезная разница в зарплатах. Местные "воины" разочаровались такой несправедливостью и стали увольняться со службы.