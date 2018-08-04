Боевики на Донбассе хотят призвать на службу иностранцев

Требования к кандидатам, призываемых на "службу" у боевиков, относительно состояния здоровья и других характеристик продолжают снижаться

На Донбассе командование российских оккупационных войск планирует призвать на военную службу иностранцев, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В частности, российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в т.н. "законодательство" по призыву и прохождению военной службы. При этом, снижаются требования к кандидатам относительно состояния их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, временно находящихся наоккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Командование российских оккупационных войск активизировало подготовку к очередному масштабному призыву для прохождения т.н. военной службы в составе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.

Как известно, с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что военные РФ снова начали использовать тактику, как во время боев за Дебальцево. Оккупанты осуществляют психологические атаки на украинских военных, рассылая им провокационные СМС-сообщения.