Боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили"

За прошедшие сутки, 12 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной.

В течение минувших суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Украинские бойцы дали адекватный ответ, и боевики понесли потери. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

С минометов 82-го калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское.

По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток одного оккупанта уничтожены, пятеро ранены.

С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, Россия привлекла к своим масштабным военным учениям "Восток-2018" и боевиков Донбасса, и отслеживает их действия в режиме видеонаблюдения.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность. На фоне этого оккупационные администрации РФ навязывают местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий.