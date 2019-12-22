Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы: погиб украинский военнослужащий

За сегодня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

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В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия….В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: возле поселка Пески – из стрелкового оружия; неподалеку от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Красногоровки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское и Новолуганское.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", – подытожили в штабе ООС.

Напомним, согласно данным штаба Объединенных сил, 21 декабря боевики хоть и уменьшили количество обстрелов, однако на фронте все равно обстановка неспокойная. Среди прочего враг применил и запрещенное "Минском" вооружение. Читайте подробнее о ситуации на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли мирный поселок. В Луганской области в результате обстрела боевиками поселка Золотое-4 были повреждены дома местных жителей.

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