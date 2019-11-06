Боевики на Донбассе несут потери: появились новые данные

ВСУ не нарушают режим прекращения огня, но, судя по всему, «ответки» украинских военных были точными

/ Фото: Минобороны Украины

Оккупационные войска за неделю потеряли шесть своих бойцов – по три в т.н. "1-м армейском корпусе ДНР" и во "2-м ЛНР". Об этом сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, речь идет о периоде с 29 октября по 5 ноября.

"Подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 6 человек: "1 АК" один военнослужащий из 1 омсбр (Кальмиусское), двое – из 9 омсп (Новоазовск); "2 АК" – двое военнослужащих из 4 омсбр (Алчевск) и один из 7омсбр (Брянка)", – привел данные "ИС" Машовец.

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Как сообщали новости "Сегодня", под данным штаба Объединенных сил потери незаконных вооруженных формирований т.н. "Л/ДНР" и наемников из Российской Федерации в октябре составили 96 человек, из них "двухсотых" – 33 человека.

Также в ООС сообщали, что в Золотом боевики ранили 16-летнего парня. Инцидент произошел в оккупированной части населенного пункта в результате стрельбы из стрелкового оружия, причем произошло это во время праздника.

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