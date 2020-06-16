Боевики на Донбассе обстреляли Авдеевку: ранена мирная жительница

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Вчера, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданка была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы и ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Реклама

Также в результате обстрела повреждено шиферное ограждение домохозяйства. Украинская сторона установила, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению.

В тренде ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - добавила пресс-служба.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама