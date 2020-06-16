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Боевики на Донбассе обстреляли Авдеевку: ранена мирная жительница

16 июня, 18:18

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Вчера, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина. Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданка была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы и ей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Также в результате обстрела повреждено шиферное ограждение домохозяйства. Украинская сторона установила, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению.

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"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - добавила пресс-служба.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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Донбасс обстрелы Авдеевка

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