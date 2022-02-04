Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Оккупанты пытались нарушить работу его системы навигации

Во время полета БПЛА испытал влияние помех сигнала GPS. Коллаж "Сегодня"

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает на Facebook пресс-центр штаба ООС.

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В районе Павлополя боевики из стрелкового оружия обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия. Оккупанты пытались нарушить работу его системы навигации. Кроме того, во время полета БПЛА испытал влияние помех сигнала GPS.

Украинская сторона полагает, что обстрел беспилотника связан с намерением противника помешать работе миссии по выявлению нарушений по отводу вооружения и военного присутствия в зоне безопасности. В частности, сообщается об обстреле беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ ОБСЕ малого радиуса действия и влиянии помех РЭБ на БПЛА.

Также сообщается, что наблюдателям препятствовали в доступе к объектам гражданской инфраструктуры в районе Крутой Балке. В частности, боевики соорудили металлическое заграждение и заблокировали проезд.

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Ситуация в ООС

2 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Один из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.

в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17. Кроме этого, в направлении Талаковки враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от н. п. Пески обстреляны позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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