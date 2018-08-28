Боевики на Донбассе обстреляли детский сад

Сегодня, 21:58

Никто из малышей не пострадал


пресс-служба ООС

пресс-служба ООС

пресс-служба ООС

пресс-служба ООС

пресс-служба ООС

Украинской стороне СЦКК поступило сообщение о ранении жительницы населенного пункта Верхнеторецкое.

Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, обстрел боевиками российско-оккупационных сил велся 27 августа.

"5.45 мм пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения "Тополек", где ранила гражданку 1990 года рождения. Под угрозой оказались дети – воспитанники данного детского учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, услышав выстрелы, воспитатели сразу вывели детей из помещения и двора детсада, никто из малышей не пострадал.

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Также в пресс-службе сообщили об обстреле боевиками населенного пункта Железное.

"На месте происшествия представителями украинской стороны СЦКК было зафиксировано два попадания мин калибра 82 мм, вследствие которых были повреждены хозяйственные постройки на улицах Репина и Чапаева. Пострадавшие среди мирного населения не зарегистрированы", – сообщили в штабе ООС.

Напомним, 26 августа, ситуация на Донбассе была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного "Минском" оружия. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10.

25 августа, противник 33 раза атаковал позиции украинской армии, но ВСУ наказали боевиков за атаки из запрещенного оружия – один оккупант уничтожен и троих ранили.
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