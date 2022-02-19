Обстреляли насосную станцию. Боевики оставили без воды почти 50 городов и сел Донбасса

Боевики на Донбассе утром 19 февраля обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водопровода. В результате повреждены два трансформатора, почти 50 населенных пунктов остались без воды.
Об этом сообщает КП "Вода Донбасса".
В пресс-службе уточнили, что из-за обстрелов остановили подачу воды на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымские №1, №2.
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Какие города остались без воды:
- Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, Старый Крым.
Поселки городского типа:
- Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Курахивка, Цукурино, Святогоровка, Гострый, Новотроицкое, Сартана.
Села:
- Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григоровка, Зоряне, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка, Владимировка, Жовтневое, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное.
Сейчас коммунальщики обследуют поврежденное оборудование. Фильтровальные станции Мариуполя переведели на водоснабжение из Старокрымского водохранилища.
Обострение на Донбассе
- Уже третий день на Донбассе накаляется обстановка. 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами.
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- По последней информации, на российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- Так называемая "Народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что во многих домах полностью разрушены крыши от прилетевших снарядов.
- Вскоре российские СМИ сообщили, что в Луганске якобы произошел мощный взрыв, после которого начался пожар на газопроводе "Дружба".
- По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск уже зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня.