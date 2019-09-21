Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных, обошлось без потерь

С начала суток субботы до вечера боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела позиций ООС: трижды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Заиченкового – из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела украинских позиций: дважды неподалеку Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки по направлению Калиновой – из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 19 раз нарушили "режим тишины" и применяли оружие запрещенных калибров. Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, еще один – боевую травму.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики снова ударили по украинским военным. В результате обстрелов двое бойцов получили ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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