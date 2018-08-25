Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из крупнокалиберных минометов

Российские оккупационные войска за день семь раз нарушили режим тишины

На Донбассе боевики с 7:00 до 18:00 семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В частности, дважды боевики при обстрелах применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Золотое, Авдеевка, Гранитное, Гнутово, Водяное и Лебединское. Во время обстрелов в районе Авдеевки враг применил против военнослужащих Объединенных сил минометы калибра 120 и 82 мм", – говорится в сообщении.

Потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Ранее, за 23 августа боевики 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения. В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.