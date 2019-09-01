Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов

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Незаконные вооруженные формирования с начала суток в воскресенье девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, никто из украинских военнослужащих не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четырежды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки по направлению Докучаевска – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Азов – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Зайцево – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского по направлению Байрака – из минометов калибра 82 мм.

В штабе также подчеркнули, что в субботу представители Национальной полиции и Национальной гвардии из состава ООС среди гражданского населения раскрыли один разбой, три кражи, два факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и семь фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Напомним, что за минувшие сутки, 31 августа, позиции украинских военнослужащих на Донбассе были атакованы 20 раз, в результате чего один из них получил ранения средней степени тяжести.

Напомним, 30 августа боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из запрещенного "Минском" оружия.

Кроме того, в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского назвали имя бойца, ставшего жертвой вражеских обстрелов, - это младший сержант Сергей Савинов.

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