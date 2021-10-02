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Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов: ранен украинский военный

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 17:55
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Военнослужащего эвакуировали в лечебное учреждение, его состояние – средней тяжести
На Донбассе снова не спокойно
На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили режим "тишины". Украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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"С начала сегодняшнего дня российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими соглашения вооружения", – отмечается в сообщении.

Возле Новозвановки украинские позиции подверглись минометно-артиллерийскому обстрелу. Здесь враг применял минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерию, а также ручные противотанковые гранатометы.

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"Вблизи Марьинки противник обстрелял украинских военных из минометов калибра 120 и 82-мм. В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса", – добавляют в ООС.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно, типа Орлан-10 с пресечением линии разграничения.

В результате обстрелов осколочное ранение получил один военный. Ему оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего – средней тяжести.

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Украинские военные открывали огонь в ответ из вооружений, разрешенных минскими соглашениями.

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