Боевики на Донбассе опять нарушили перемирие: где были обстрелы

За прошедшие сутки, 17 октября, боевики пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В частности, режим прекращения огня боевики нарушили вблизи населенных пунктов:

Водяное;

Авдеевка;

Шумы.

На этих участках зафиксированы единичные выстрелы из гранатометов различных систем.

Украинские военные отметили, что "выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому огонь в ответ они не открывали".

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения.

"БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", – сообщили военные.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Ранее сообщалось, что боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

Смотрите видео, как боевик устанавливает переносной минный комплекс напротив наших позиций на Донбассе:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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