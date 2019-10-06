Боевики на Донбассе препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ

Фото: ОБСЕ

Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, не разрешая им проезд на неподконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 5 октября.

"В пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район. На блокпосту, расположенном на северной окраине н. п. Петровское, вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что "продолжаются инженерные работы", а также на "работу снайпера", ограничив таким образом доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском", — говорится в сообщении.

Кроме этого, наблюдатели акцентируют, что не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов и других препятствий, НВФ по-прежнему отказывали Миссии в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц.

"На блокпосту рядом с н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) член вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии продолжить движение только спустя ориентировочно 34 минут ожидания", — сообщили в ОБСЕ.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевики российских оккупационных войск активно роют траншеи и обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского на Донбассе.

Кроме этого, в районе Молодежного в Луганской области возле патруля специальной мониторинговой миссии пролетели пули.

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