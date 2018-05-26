Боевики на Донбассе применили артиллерию и танки

На Донбассе были ранены двое украинских военных и еще один получил боевую травму

На протяжении суток 25 мая в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Максим Праута.

"В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирования. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм боевики обстреляли украинские позиции в районе Зайцево. Кроме этого, в течение двух часов противник вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по украинским военным в районе Новолуганского. Также террористы вели огонь в районе населенных пунктов Светлодарск, Крымское и Луганское.

По информации спикера Минобороны, на Донецком направлении за прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны боевиков.

"В районе Новотроицкого и Старой Николаевки наши опорные пункты оказались под огнем тяжелой ствольной артиллерии калибра 152 мм. В общем враг выпустил в нашу сторону 20 снарядов этого калибра. В районе Лебединского и Невельского вражеские танки сделали по нашим позициям 10 выстрелов. А в районе Широкино отмечено применение противником миномета калибра 120 мм", – отметил Праута.

Активность противника также зафиксирована в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Красногоровка, Марьинка, Невельске, Новоселовка Вторая, Павлополь, Старогнатовка и Широкино.

Отмечается, что за прошедшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 33 раза. Силы ООС 11 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска - село Петровское Старобешевского района Донецкой области.