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Боевики на Донбассе применяют запрещенное оружие: тяжело ранен мирный житель

22 января, 04:30

Противник использует запрещенные мины и самодельные фугасы

Фото: riafan.ru.

Фото: riafan.ru.

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения.

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18 января мирный житель получил тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных меток на местности саперами "2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР".

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

Ранее сайт "Сегодня" писал, что командование российских оккупационных войск на Донбассе в авральном порядке проводит мероприятия по маскировке танков, артиллерийских систем, а также ракетных систем залпового огня на боевых позициях.

Напомним, разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: сулят высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

А тем временем боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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