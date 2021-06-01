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Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов и пулеметов

1 июня, 07:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Незаконные вооруженные формирования стреляют по бойцам ВСУ, чтобы получить "ответку" и обвинить Украину в нарушениях

На Донбассе вчера, 31 мая, боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ не пострадали. С начала этих суток, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не было.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов, а у Шумов – из минометов 82-го калибра.

В районе Гнутово боевики стреляли из минометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки противник применил против ВСУ автоматические станковые гранатометы, а у Майорского – ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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В районе поселка Золотое-4 враг обстрелял украинских военных из стрелкового оружия.

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Кроме того, боевики дистанционно заминировали территорию вблизи Зайцевого с помощью гранатометов минами ПОМ-2.

В районе Санжаровки украинские бойцы заметили вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Его подавили военные ВСУ.

Напомним, ранее оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.

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Кроме того, недавно СБУ отработала в прифронтовой Авдеевке (Донецкая область) нейтрализацию "вражеских диверсантов".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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