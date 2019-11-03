Боевики на Донбассе продолжают обстрелы: военные раскрыли детали

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В субботу, 2 ноября, боевики на Донбассе, которые скрыто перебрасывают танки и артиллерию на передовую, 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:

вблизи Новогригорьевки – из минометов калибра 120 мм;

у Авдеевки – из РПГ (ручной противотанковый гранатомет), автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;

дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов:

Реклама

у Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

трижды неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

дважды вблизи Хутора Свободного – из стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

у Шумов – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцевого – с СПГ (станковый противотанковый гранатомет), стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Вчера, 2 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

В тренде Россия собирается натравить снайперов на ВСУ: что замыслили оккупанты

Как сообщали новости "Сегодня", Россия собирается натравить снайперов на ВСУ. Оккупационные войска активно укомплектовывают снайперские пары и дают "зеленый свет" стрелкам боевиков для нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – тренирует действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников.

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама