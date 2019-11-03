Боевики на Донбассе продолжают обстрелы: военные раскрыли детали

В субботу, 2 ноября, боевики на Донбассе, которые скрыто перебрасывают танки и артиллерию на передовую, 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:
- вблизи Новогригорьевки – из минометов калибра 120 мм;
- у Авдеевки – из РПГ (ручной противотанковый гранатомет), автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Талаковки – из станковых автоматических гранатометов;
- дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов:
- у Новозвановки – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов;
- трижды неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- дважды вблизи Хутора Свободного – из стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
- у Шумов – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого – с СПГ (станковый противотанковый гранатомет), стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
Вчера, 2 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Как сообщали новости "Сегодня", Россия собирается натравить снайперов на ВСУ. Оккупационные войска активно укомплектовывают снайперские пары и дают "зеленый свет" стрелкам боевиков для нанесения урона украинской армии.
Также мы писали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – тренирует действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников.
А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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