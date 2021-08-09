Боевики на Донбассе продолжают палить по ВСУ. Где вчера стреляли

Российские наемники игнорируют правила режима прекращения огня и практически ежедневно открывают огонь по украинским военным

Боевики обстреливают позиции ВСУ. / Фото: Минобороны РФ

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня: за прошедшие сутки, 8 августа, они четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Украинские военные открывали ответный огонь.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Где вчера шли бои?

Вблизи Светлодарска боевики обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; У Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов; Неподалеку Широкино - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов; У Новоалександровки - из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. О всех нарушениях российских наемников уже сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

С начала этих суток, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня.

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Более года назад, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор и ранили мирного жителя. В частности, российские наемники обстреляли частный сектор в Опытном и Марьинке.

Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией