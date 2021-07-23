Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ и получили "ответку": какая ситуация сейчас

ВСУ ответили на обстрелы боевиков. Фото: Reuters/Ирина Рыбакова

На Донбассе за последние сутки, 22 июля, боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали огонь в ответ.

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Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ООС.

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Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. А недалеко от н. п. Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этих суток, 23 июля, было одно нарушение режима прекращения огня – возле Опытного враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

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Боевых потерь в результате обстрелов нет. О всех нарушениях боевиков украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ. Бойцы ВСУ контролируют ситуацию.

Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Отметим, пока передовые отряды боевиков на Донбассе продолжают обстрелы, в тылу оккупанты тоже не скучают и регулярно "самоликвидируются". Только за один день у противника пострадали и погибли восемь человек.

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