Боевики на Донбассе ранили украинского военного: где вчера стреляли

Украинским защитникам пришлось открывать ответный огонь, чтобы успокоить боевиков – они обстреливали ВСУ даже этой ночью

На Донбассе не прекращаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. У Новозвановки боевики палили из крупнокалиберных пулеметов.

боевики палили из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Золотого-4 враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Майорского были обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

были обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов. Кроме того, в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

С начала этих суток, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня: вблизи Золотого-4 и Троицкого.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ из разрешенного вооружения.

Война на Донбассе