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Боевики на Донбассе ранили украинского военного: где вчера стреляли

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 07:21
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Украинским защитникам пришлось открывать ответный огонь, чтобы успокоить боевиков – они обстреливали ВСУ даже этой ночью
На Донбассе не прекращаются обстрелы
На Донбассе не прекращаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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  • В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
  • У Новозвановки боевики палили из крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону Золотого-4 враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Майорского были обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.
  • Кроме того, в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

С начала этих суток, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня: вблизи Золотого-4 и Троицкого.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ из разрешенного вооружения.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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