Боевики на Донбассе ранили украинского военного: где вчера стреляли

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 7 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в Минобороны.
"Потери могут увеличиться в 5 раз" – что назревает на Донбассе после разрешения на ответный огонь
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- В направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
- У Новозвановки боевики палили из крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Золотого-4 враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Майорского были обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.
- Кроме того, в Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
С начала этих суток, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня: вблизи Золотого-4 и Троицкого.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ из разрешенного вооружения.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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