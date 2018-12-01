Боевики на Донбассе семь раз нарушили режимы "тишины"

В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал

Российские оккупационные войска на Донбассе в течение текущих суток, 1 декабря, по состоянию на 18:00 семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе Павлополя и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского противник применил минометы калибра 82 мм, а недалеко от Чермалыка – станковые гранатометы. Также оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке", – отмечено в сообщении.

Ни один военнослужащий Объединенных сил во время боевых действий не пострадал.

Оборонявшиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

Как сообщалось, в течение прошлых суток, 30 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков, и два из них велись из вооружений, запрещенных "Минском".

А 29 ноября, было зафиксировано 14 вражеских обстрелов, причем половина из них велись из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Был ранен один украинский боец, и в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады. Между тем, по данным разведки, ответными действиями ВСУ были уничтожены трое оккупантов.