Боевики на Донбассе семь раз нарушили режимы "тишины"

Сегодня, 18:55

В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

Российские оккупационные войска на Донбассе в течение текущих суток, 1 декабря, по состоянию на 18:00 семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе Павлополя и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского противник применил минометы калибра 82 мм, а недалеко от Чермалыка – станковые гранатометы. Также оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке", – отмечено в сообщении.

Ни один военнослужащий Объединенных сил во время боевых действий не пострадал.

Оборонявшиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

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Как сообщалось, в течение прошлых суток, 30 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков, и два из них велись из вооружений, запрещенных "Минском".

А 29 ноября, было зафиксировано 14 вражеских обстрелов, причем половина из них велись из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Был ранен один украинский боец, и в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады. Между тем, по данным разведки, ответными действиями ВСУ были уничтожены трое оккупантов.
Донбасс, боевики, ООС

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"Сегодня"

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