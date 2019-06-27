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Боевики на Донбассе согласились освободить четырех украинских пленных – росСМИ

27 июня, 14:29

В МИД Украины комментировать достоверность информации отказались

Фото: AFP

Боевики согласились освободить четырех украинских пленных, удерживаемых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", – заявил он.

Согласно сообщению, освобождены будут:

1. Великий Дмитрий Николаевич – военнослужащий ВСУ.

2. Веремейчик Яков Петрович – военнослужащий ВСУ, командир отделения.

3. Михеев Эдуард Анатольевич – житель Луганской области.

4. Горяннов Максим Анатольевич – старшина 53 ОМБР ВСУ.

Однако, в Министерстве иностранных дел Украины, а также представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская отказались комментировать данную информацию. 

В МИД заявили: "В переговорах с нашими международными партнерами МИД этот вопрос всегда поднимает, но практическая сторона вопроса – за СБУ".

В Службе безопасности Украины также не стали комментировать сообщение российских СМИ.

Напомним, Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками по формуле "25 на 25" – украинская сторона готова отдать 25 россиян и ожидает взамен столько же политзаключенных Кремля. 

Напомним, за минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы

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Тег Донбасс, боевики, украинские военные, пленные, обмен пленными

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Источник:

ТАСС

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