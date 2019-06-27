Боевики на Донбассе согласились освободить четырех украинских пленных – росСМИ
В МИД Украины комментировать достоверность информации отказались
Боевики согласились освободить четырех украинских пленных, удерживаемых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", – заявил он.
Согласно сообщению, освобождены будут:
1. Великий Дмитрий Николаевич – военнослужащий ВСУ.
2. Веремейчик Яков Петрович – военнослужащий ВСУ, командир отделения.
3. Михеев Эдуард Анатольевич – житель Луганской области.
4. Горяннов Максим Анатольевич – старшина 53 ОМБР ВСУ.
Однако, в Министерстве иностранных дел Украины, а также представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская отказались комментировать данную информацию.
В МИД заявили: "В переговорах с нашими международными партнерами МИД этот вопрос всегда поднимает, но практическая сторона вопроса – за СБУ".
В Службе безопасности Украины также не стали комментировать сообщение российских СМИ.
Напомним, Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками по формуле "25 на 25" – украинская сторона готова отдать 25 россиян и ожидает взамен столько же политзаключенных Кремля.
Напомним, за минувшие сутки, 25 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевые травмы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Боевики на Донбассе согласились освободить четырех украинских пленных – росСМИ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мы об этом думаем": Путин допустил обмен Сенцова на Вышинского
В Кремле считают возможным освобождение украинского режиссера