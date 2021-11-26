Боевики на Донбассе убили еще одного украинского военного

С начала суток 26 ноября на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В результате одного из обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Где стреляли
Боевики однажды использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие. Огонь открывали:
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- В направлении Маринки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
- В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Что произошло с военным
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Подробности смертельного обстрела в ООС не сообщили.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", – заявили в штабе.
Раньше мы писали:
- Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
- Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.