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Боевики на Донбассе ударили из пулеметов и гранатометов: где шли бои

21 мая, 07:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе 20 мая стреляли возле восьми населенных пунктов

Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters

На Донбассе за последние сутки, 20 мая, зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток было уже два обстрела.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, против бойцов ВСУ боевики использовали минометы 82-го калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, и стрелковое оружие.

Возле каких населенных пунктов стреляли 20 мая:

  • Южное;
  • Павлополь;
  • Авдеевка;
  • Троицкое;
  • Марьинка;
  • Новоселовка;
  • Шумы;
  • Гнутово.

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Ночью 21 мая боевики обстреляли украинские позиции вблизи Водяного и Песков. Сейчас ВСУ контролируют ситуацию.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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