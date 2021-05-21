Боевики на Донбассе ударили из пулеметов и гранатометов: где шли бои

Боевики на Донбассе. Фото Alexander Ermochenko/Reuters / Фото: Reuters
На Донбассе за последние сутки, 20 мая, зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня. С начала текущих суток было уже два обстрела.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, против бойцов ВСУ боевики использовали минометы 82-го калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, и стрелковое оружие.
Возле каких населенных пунктов стреляли 20 мая:
- Южное;
- Павлополь;
- Авдеевка;
- Троицкое;
- Марьинка;
- Новоселовка;
- Шумы;
- Гнутово.
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Ночью 21 мая боевики обстреляли украинские позиции вблизи Водяного и Песков. Сейчас ВСУ контролируют ситуацию.
Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.
Кроме того, сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.
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