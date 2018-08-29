Боевики на Донбассе ударили из танков, но поплатились за это: в ООС сообщили о потерях врага

Враг атаковал позиции украинской армии из запрещенного вооружения, однако нарвался на жесткую "ответку"

Ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. За минувшие сутки боевики 32 раза атаковали позиции украинской армии, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Сообщается, что враг применял БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а на отдельных направлениях в ход шли танки, ствольная артиллерия калибра 122 мм и минометы калибра 82 и 120 мм.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Новолуганское, Майорское, Южное, Новгородское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино. В районах населенных пунктов Троицкое, Новолуганское, Новгородское, Новомихайловка, Чермалык, Гнутово, Лебединский и Водяное оккупанты совершили девять обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, вблизи Лебединского противник обстрелял наши позиции из танков", – сообщили военные.

В ООС отметили, что в результате боевых действий ВСУ не понесли потери, а вот у боевиков трое погибших.

Напомним, 27 августа боевики обострили ситуацию на Донбассе, в результате чего два украинских воина получили ранения. По нашим позициям стреляли и из танков, и из артиллерии. Но вот у врага дела обстояли хуже.

Как рассказывал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия перебросила на передовую новую технику. По его словам, россияне это сосредотачивают вооружение под предлогом учений, но не исключен вариант с наступлением.