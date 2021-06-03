Впервые за долгое время. На Донбассе за сутки ни одного обстрела

На Донбассе вчера, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. С начала текущих суток обстрелов тоже не было.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, ранее оккупанты обложили минами Майорское. Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета.
Кроме того, недавно СБУ отработала в прифронтовой Авдеевке (Донецкая область) нейтрализацию "вражеских диверсантов".
Также отметим, что Александр Лукашенко пригласил представителей так называемой "ЛНР" в Беларусь – допросить Романа Протасевича:
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией