Боевики на Донбассе ударили по мирным жителям: погибла женщина

Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение

За прошедшие сутки, 3 июля, боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил.

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"За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиковесть жертва среди мирного населения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новотошковского враг применил оружие, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения. На этом участке фронта, кроме 120-х минометов и гранатометов, агрессор применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив по нашим защитникам 40 снарядов.

На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения вблизи Попасной, Хутора Вольного, Орехово и Катериновки.

Кроме того, боевики на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

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Было жарко и у Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от возникшего пожара загорелось еще и соседское здание.

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Факты вражеской вооруженной активности также зафиксированы неподалеку населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески, где оккупанты вели огонь по оборонительным рубежам украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность.

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С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Екатериновка, агрессор применил по позициям украинских защитников гранатометы различных систем.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 2 июля боевики 10 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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