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Боевики на Донбассе ударили по украинским военным: есть раненый

27 августа, 08:43

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе / Фото: Facebook

26 августа боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • четыре раза неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Лебдинского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • дважды вблизи Новолуганского – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Шумов – из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета.
  • На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, 25 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом погиб боец Вооруженных сил Украины, а трое военнослужащих получили ранения.

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Донбасс ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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